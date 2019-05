Новые мобильные игры, приложения и сервисы для поклонников Pokemon

Японская компания, владеющая правами франшизы, представила новые игры, сервисы и приложения Pokemon, которые будут доступны для мобильных устройств и Nintendo Switch.

Pokemon Home представляет собой облачный сервис, который позволяет игрокам делиться Pokemon между своими Android, iOS-устройствами и Nintendo Switch. Сервис позволяет подключиться к своим играм Pokemon Go, Pokemon: Let's Go, Pokemon Sword и Pokemon Shield и собрать все в одном месте. Новое приложение Pokemon Sleep будет отслеживать ваши привычки сна, которые будут влиять на геймплей. Цель приложения состоит в том, чтобы превратить отдых в развлечение.

Чтобы пойти вместе с Pokemon Sleep, Nintendo выпустит новый аксессуар Pokemon GO+ Plus, который можно использовать для отслеживания шагов и сна. Аксессуар был разработан в сотрудничестве с Nintendo и Niantic, компанией, которая стоит за хитом Pokemon Go. Также появится новая мобильная игра Pokemon Masters, в которой игроки смогут сражаться вместе с любимыми тренерами Pokemon из RPG основной серии. Релиз сервиса и устройства назначен на начало 2020 года.