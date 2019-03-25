Новые ноутбуки ASUS TUF Gaming на чипсете AMD Ryzen 5

ASUS выпустила новые ноутбуки серии TUF Gaming, к ним относятся SKU ASUS TUF Gaming FX505DY и TUF Gaming FX705DY.

Ноутбуки серии ASUS TUF Gaming обладают чрезвычайно долговечными характеристиками, а MIL-STD-810G обладает долговечностью и устойчивостью к ударам и падениям. С точки зрения спецификаций оба новых ноутбука оснащены процессором APU AMD Ryzen 5 3550H, который представляет собой процессор на системе с микросхемой, работающий на четырех ядрах AMD Zen + с базовой тактовой частотой 2,1 ГГц и турбонагруженной скоростью 3,7 ГГц, он сочетается со встроенным графическим процессором AMD Radeon RX Vega 8 и конфигурациями до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400. Ноутбуки оснащены опцией AMD Switchable Graphics и специализированным графическим решением AMD Radeon RX 560X 4 ГБ GDDR5 для повышения игровой производительности. Новые ноутбуки ASUS TUF Gaming доступны в двух цветовых вариантах - Red Matter и Gold Steel. Оба ноутбука получают полноценные клавиатуры с выделенными цифровыми клавишами. Также они имеют по два порта USB 3.1 Gen 1, HDMI 2.0, порт Ethernet и комбинированный порт 3,5 мм. Стоимость ноутбуков будет начинаться от 870 долларов.