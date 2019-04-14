Новые подробности полностью цифрового Xbox One S от Microsoft

За несколько дней до запуска в сеть просочились первые изображения полностью цифровой бюджетной консоли Microsoft Xbox One S.

Новые фотографии и информация, не приносят никаких сюрпризов. Microsoft Xbox One S версии All Digital не будет иметь Blu-ray привода, заменив его полностью цифровой системой. Консоль будет поставляться с жестким диском на 1 ТБ, что должно дать вам достаточно места, чтобы обойтись без физического носителя. Также есть поддержка воспроизведения видео 4K и HDR.

Начальный комплект Xbox One S будет продаваться по цене 299,99 евро. Эта цена включает в себя один контроллер и три предустановленные игры - Minecraft, Sea Of Thieves и Forza Horizon 3.