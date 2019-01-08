Новые полезные аксессуары от компании Nikon

Компания Nikon представила «Комплект режиссера» для модели Z6.

Наряду с камерой Nikon Z6 и зум-объективом Nikkor Z 24-70 мм f / 4 S вы получаете 5-дюймовый монитор / рекордер Atomos Ninja V 4K HDR для захвата этого 10-битного видео 4K, а также трехзадачную модель MOZA Air 2. Стабилизатор подвеса оси. Компания также добавила адаптер для крепления объектива FTZ для объективов Nikon F-Mount, внешний микрофон Rode VideoMic Pro +, 12-месячное членство в Vimeo и даже курс кинопроизводства от посла Nikon Криса Хершмана. Nikon также представила новый объектив Nikkor Z.

Это сверхширокоугольный зум Nikkor Z 14-30 мм f / 4 S. Объектив Nikkor Z 14-30mm f / 4 S поступит весной 2019 года за 1300 долларов, а «Комплект режиссера» Z6 обойдется в 4000 долларов и появится в продаже в конце января.