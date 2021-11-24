Новые посудомоечные машины от Smeg

SMEG – один из крупнейших итальянских производителей бытовой техники представил линейку посудомоечных машин 60 см, которые не прекращают развиваться с точки зрения эстетики, функциональности и энергоэффективности.

Инновационные технические характеристики и улучшенные опции гарантируют максимально эффективное использование энергетических ресурсов. Согласно новой шкале маркировки энергоэффективности бытовой техники, в посудомоечных машинах Smeg она достигает класса B, который в целом соответствует высочайшему показателю А+++++.

Благодаря надежности эксплуатации и снижению энергопотребления, инверторный мотор 2.0 последнего поколения гарантирует посудомоечной машине наилучшие технические характеристики. «Тихие» циклы с бесшумной программой уменьшают количество децибелов на 2 по сравнению со средними значениями, поэтому их можно запускать в любое время суток. Кроме того, посудомоечные машины Smeg оборудованы инновационной программой 99,9% гигиены, сертифицированной VDE.

Для посудомоечных машин Smeg также стали доступны новые программы, которые обеспечивают гарантию оптимальной производительности мытья. Full Express 60` завершает цикл с сушкой за 60 минут, Trays специально разработана для противней и крупной посуды, а программа Self Clean – идеальный вариант для самоочистки машины.

Улучшенная и оптимизированная система Dry Assistant + обеспечивает автоматическое открывание дверцы в конце мойки, увеличенное с 6 до 10 см для быстрой и более точной естественной сушки с низким электропотреблением. Среди дополнительных опций – новинка Clean&Shine, которая при помощи дополнительного полоскания позволяет получить еще более блестящую посуду. Внутренняя конструкция с тремя корзинами разработана таким образом, чтобы обеспечивать наилучшую эксплуатационную гибкость: складные вставки и подвижные элементы позволяют достигать максимальную вместимость с вниманием к самой деликатной посуде.
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