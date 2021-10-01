Новые умные весы Wyze за 15 долларов

Техническая компания Wyze Scale S, ориентированная на бюджет, которая теперь продает все, от камер видеонаблюдения до наушников , запустила новые интеллектуальные весы с четырьмя встроенными электродами, способными измерять все, от процента жира до процента воды в организме. В дополнение к взвешиванию людей, есть также специальный режим, позволяющий вам взвесить «ребенка, домашнее животное, багаж или невероятно тяжелый рюкзак вашего ребенка».

Вес отображается на встроенном 3,5-дюймовом светодиодном дисплее, а сопутствующее приложение позволяет ставить цели и отслеживать прогресс с течением времени. Он может синхронизировать данные с Fitbit, Google Fit и Apple Health и отслеживать данные для восьми разных пользователей. Срок службы батареи рассчитан на 18 месяцев от трех включенных батареек AAA. В целом, по словам Scale S способен измерять 11 показателей состава тела, что в целом соответствует его первоначальной шкале. К ним относятся: вес, процентное содержание телесного жира, безжировая масса тела, ИМТ, мышечная масса, висцеральный жир, базальная скорость метаболизма, костная масса, метаболический возраст, белок и процентное содержание воды в организме. По словам Вайза, Scale S в конечном итоге также сможет отслеживать частоту сердечных сокращений, хотя эта функция будет запущена позже.

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