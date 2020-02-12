Новый 108 Мп датчик для смартфонов от компании Samsung

В прошлом году компания Samsung представила 108 Мп датчик ISOCELL Bright HMX, теперь же в 2020 году компания выпустило новое поколение сенсоров ISOCELL Bright HM1.

Разрешение у датчика такое же 108 Мп. Но новый датчик умеет снимать видео в 8К при 24 к/с. Также используется технология Nonacell, позволяющая объединять данные с 9 пикселей. В результате получаются снимки с разрешением 12 Мп.

Компания Samsung заявляет о поддержке технологии Smart-ISO для наилучшего просчёта значений светочувствительности, электронной стабилизации изображения и Real-Time HDR для повышения качества снимков.