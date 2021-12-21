Новый DLC Assassin's Creed: Valhalla Dawn of Ragnarok будет доступен весной 2022 года

Просочилась дата релиза нового DLC для Assassin's Creed Valhalla. Новое расширение получило название Assassin's Creed: Valhalla Dawn of Ragnarok.

В Assassin's Creed: Valhalla Dawn of Ragnarok, самом грандиозном дополнении в истории серии, Эйвор примет свою судьбу в обличье Одина - скандинавского бога войны и мудрости. Отправляйтесь в безрассудное путешествие по великолепному миру и овладейте новыми божественными силами. Завершите легендарную сагу о викингах, спасите своего сына и посмотрите в глаза судьбе, предначертанной богам. Начинается война. Миру приходит конец. Это заря Рагнарёка.

Ожидаемая дата выхода нового расширения запланирована на весну 2022 года.