Новый DLC Assassin's Creed: Valhalla Dawn of Ragnarok будет доступен весной 2022 года

В Assassin's Creed: Valhalla Dawn of Ragnarok, самом грандиозном дополнении в истории серии, Эйвор примет свою судьбу в обличье Одина - скандинавского бога войны и мудрости. Отправляйтесь в безрассудное путешествие по великолепному миру и овладейте новыми божественными силами. Завершите легендарную сагу о викингах, спасите своего сына и посмотрите в глаза судьбе, предначертанной богам. Начинается война. Миру приходит конец. Это заря Рагнарёка.
Ожидаемая дата выхода нового расширения запланирована на весну 2022 года.