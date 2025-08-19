Новый Mac mini выйдет до конца года с M5 на борту

Apple кардинально изменила дизайн Mac mini при выходе версий с M4 и M4 Pro, уменьшив корпус и сохранив при этом мощные и энергоэффективные компоненты. Судя по свежим данным, компания сохранит этот форм-фактор и в будущей модели, но обновит её новыми чипами — M5 и M5 Pro. По сведениям источников AppleInsider, в разработке находится Mac mini с кодовым обозначением J873g. Ранее издание сообщало о тестировании устройства с идентификатором J873s, которое также предположительно относилось к линейке Mac. Для справки — текущие модели Mac mini на M4 имеют коды J773g (базовая версия) и J773s (вариант с M4 Pro). Всё это указывает на то, что обновлённый Mac mini с чипами следующего поколения почти гарантированно появится в продаже в ближайшее время.

Помимо нового процессора, серьёзных отличий от нынешней версии ожидать не стоит. Главным преимуществом Mac mini остаётся его уникальное соотношение цены и производительности. К примеру, в США базовая конфигурация с 16 ГБ объединённой памяти и SSD на 256 ГБ стоит всего 499 долларов, а версия с удвоенным хранилищем — 689 долларов. Более мощный Mac mini на M4 Pro с 24 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD оценивается примерно в 1255 долларов. Учитывая агрессивную ценовую политику Apple в этой категории, есть все шансы, что версии с M5 и M5 Pro сохранят конкурентную стоимость. Если это произойдёт, новый Mac mini вполне может стать одним из лучших компактных настольных ПК 2025 года — при условии, что компания действительно представит его до конца года.
