Новый Mercedes-Benz класса-А

Недавно компания Mercedes-Benz представила автомобиль класса-А A220.

Стоимость за базовую комплектацию составляет 32 500. Главной особенностью является стандартное голосовое управление. Скажите «Привет, Мерседес», и вы сможете настроить температуру или настроить радио, не отрывая рук от руля. Если вы не хотите разговаривать со своим автомобилем, MBUX по-прежнему предоставляет высокопроизводительный цифровой интерфейс с 7-дюймовым сенсорным экраном аналогичного размера для информационно-развлекательной системы. Вы также получите необычайно широкий набор функций безопасности. Базовая версия A-Class помогает при торможении, боковом ветре и восхождении на гору.