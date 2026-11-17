Новый Xbox сможет запускать игры с ПК

Игровые консоли уже давно стали поводом для шуток о том, что это обычные ПК с дополнительными ограничениями. Ранее Xbox подтвердила, что следующая консоль под кодовым названием Project Helix станет гибридом ПК и игровой приставки, способным запускать как компьютерные, так и консольные игры. Это породило предположения и даже слухи о том, что Microsoft позволит использовать Helix как полноценный ПК, по аналогии со Steam Machine. Однако в недавнем выпуске журнала, посвященного 25-летию Xbox, вице-президент подразделения Xbox Next Gen Джейсон Рональд опроверг такую возможность.

«Мы чётко определили цель разработки: Helix — это консоль, способная запускать компьютерные игры с вашего ПК. Это не ПК, который также умеет запускать консольные игры. Наша задача — сделать доступ к играм простым, интуитивно понятным и мгновенным. При этом для заядлых геймеров и опытных пользователей, которым нужна более глубокая настройка параметров и производительности, такие возможности тоже будут доступны», — заявил Рональд.Судя по словам Рональда, Xbox может предложить игрокам больше возможностей для настройки игр. Вероятно, речь идет о расширенных параметрах графики, которые позволят самостоятельно регулировать качество изображения и частоту кадров. Впрочем, пока неясно, как именно эти настройки будут сочетаться с традиционным подходом к управлению играми на консолях. Но, очевидно, производитель работает в правильном направлении и думает о геймерах.