Новый DLC (Расширение) разработано совместно с Anshar Studios и The Fools Theory. Пакет DLC The Four Relics of Rivellon добавляет в игру новые наборы брони, новых противников, босса "Дракона Нежити" и многое другое.

Четыре вида брони: Captain Armour, Vulture Armour, Contamination Armour и Devourer Armour. Также была добавлена графическая история шести персонажей игры. Более 300 страниц отправит в путешествие игрока по землям Ривеллона.