Новый беспроводной геймпад Xbox в цвете Pulse Red

Microsoft анонсировала новую расцветку беспроводного контроллера Xbox Series S/X.

Контроллер уже поставляется в цветах Carbon Black, Shock Blue и Robot White, теперь добавляет четвертый цвет - Pulse Red. Контроллер имеет ярко-красный верх с черными и красными кнопками и белую нижнюю часть. Кнопки действий черные, но маркировка красная. D-Pad и триггеры также черные, а джойстики красные. Еще одна выделяющаяся кнопка - это красно-белая кнопка Xbox.

Как и в других цветовых вариантах, триггеры и бамперы имеют текстурированный точечный узор для лучшего захвата. Беспроводной геймпад Xbox можно использовать с Xbox Series S и Series X, а также с Xbox One. Его также можно подключить по беспроводной сети к ПК с Windows 10 и устройствам Android через Bluetooth Low Energy. Беспроводной контроллер Pulse Red Xbox поступит в продажу по цене 64,99 доллара США.