Новый цвет для маленького умного динамика Google Home Mini

Google выпустил новый цвет для Google Home Mini, который намного ярче, чем стандартный серый. Новый цвет Google Home Mini выглядит так, как будто он принадлежит фирменной коробке Tiffany & Co.

Home Mini – это недорогая умная колонка со встроенным голосовым помощником Google Ассистент. Отлично справляется с управлением умным домом и дополняет экосистему устройств и сервисов от Google. Опция аква-цвета голубовато-зеленая, напоминающая оттенок бирюзового или зеленого моря.

Теперь Google Home Mini доступен в четырех цветах: Aqua (голубовато-зеленый), мел (светло-серый), древесный уголь (темно-серый) и Coral (выцветший розовый). Аква Google Home Mini был анонсирован еще в октябре. Последний цвет Home Mini теперь доступен в Google Store и Walmart за 49 долларов США.