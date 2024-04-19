Новый дизайн Apple HomePod разочарует фанатов колонки

Сегодня один достаточно надёжный инсайдер опубликовал в своих социальных сетях изображение круглого стекла, которое будет установлено сверху новой умной колонки HomePod. При этом поставщик секретной информации заявил, что помимо дисплея никаких существенных дизайнерских изысков не планируется — умный динамик будет выглядеть практически так же, как текущая модель. Это немного странно, потому что производитель уже достаточно много лет не обновляет умную колонку, а ведь этот продукт пользуется спросом. Впрочем, стекло всё же является интересным решением — оно будет расположено сверху и будет предлагать расширенные элементы управления пользователю, который сможет выбирать какие-то функции или управлять громкостью посредством сенсорного ввода.

С другой стороны, нужно понимать, что данное изображение может быть фейком или на нём изображён компонент от прототипа, а не финального продукта, и на момент релиза устройство будет выглядеть совсем иначе. Можно лишь предположить, что компания Apple запустит свой обновленный умный динамик в ближайшем будущем — новую модель HomePod с дисплеем обсуждают уже не первый год, но производитель, видимо, не спешит выпускать крупную новинку. Возможно, это связано с тем, что колонки не приносят такой внушительной прибыли, как наушники или смартфоны. Соответственно, тратить ресурсы на поиск новых решений для колонки просто нет смысла — она и так продаётся, так что зачем менять готовый продукт.
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