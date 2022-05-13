Новый драйвер AMD Preview повышает производительность DX11 на 24%

AMD выпустила драйвер AMD Software Preview в мае 2022 года, который теперь доступен для всех владельцев видеокарт Radeon. Он поставляется с новыми функциями и существенными улучшениями производительности как для новых, так и для старых игр.

Новый драйвер AMD Software Preview обеспечивает в среднем до 10% более высокую производительность в различных играх на основе DirectX 11 на новейших видеокартах AMD Radeon серии RX 6000. Согласно внутренним тестам AMD, игры Assassin's Creed Odyssey и World of Warcraft: Shadowlands показали лучшую производительность на 28% и 30% соответственно. Новый драйвер также обеспечивает оптимизацию Smart Access Memory (SAM), особенно для Death Stranding и Watch Dogs: Legion. В результате AMD зафиксировала повышение производительности на 10% в Death Stranding и на 13% в Watch Dogs: Legion при разрешении 1440p на Radeon RX 6950 XT. С Radeon RX 6750 XT производитель замечено повышение частоты кадров на 12% в Death Stranding и на 24% в Watch Dogs: Legion.
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