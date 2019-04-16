Новый электромобиль Aston Martin Rapide E

Компания Aston Martin представила свой первый электрический автомобиль Rapide E.

Rapide E заменяет двигатель V12 на аккумуляторную систему 800 В, 65 кВт-ч и два задних двигателя мощностью 604 л.с. Всего будет выпущено всего 155 единиц автомобилей. Аккумуляторная батарея находится прямо на месте обычного топливного двигателя. Aston Martin развивает максимальную скорость 250 км/ч, и с 0 до 100 км/ч за 4,2 секунды.

Его электрическая трансмиссия может обеспечивать три режима вождения: GT, Sport и Sport +, с ощущением вождения и дифференциалом с ограниченным проскальзыванием, настроенным в соответствии с характеристиками управляемости бензиновой Rapide AMR. Аналоговые дисплеи были заменены 10-дюймовым цифровым экраном, который показывает состояние заряда, уровни мощности, энергопотребление в режиме реального времени и многое другое.

Также можно получить много информации через мобильное приложение, которое подключается к транспортному средству.