Новый электромобиль Nio ES6

Nio уже готовится к запуску своего второго электрического внедорожника всего через несколько месяцев после выпуска первого.

Китайский автопроизводитель представил ES6, более дешевый внедорожник, который будет стоить в эквиваленте 52 000 долларов, что на 14 000 долларов меньше, чем ES8. Начальная модель может разогнаться до 100 км/ч за 5,6 секунды, благодаря батарее мощностью 70 кВт/ч. Китайские водители могут сделать предварительный заказ на ES6, опередив поставки в июне 2019 года. В то же время, Nio добавил, что в течение третьего квартала 2019 года для ES8 будет доступно обновление батареи 84 кВт/ч для ES8.