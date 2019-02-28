Новый электромобиль Polestar 2

На мероприятии в Швеции автопроизводитель Polestar представил свой второй автомобиль EV - Polestar 2.

Данный электромобиль будет иметь 408 лошадиных сил и дальность поездки на одном заряде до 442 км. Вся эта мощность поступает от 78-киловаттного аккумулятора, расположенного под половицами. Это первая машина со встроенной платформой Android от Google. Система будет использовать нативные сервисы Google, такие как Google Maps, которые будут поддерживать владельцев электромобилей с тем же голосовым управлением, которое вы ожидаете от Google.

Чтобы завести машину, вам нужно просто сесть на место водителя. Polestar будет продавать автомобили только онлайн. Автопроизводитель говорит, что его ориентировочная цена составляет 45 000 долларов.