Новый электромобиль Volkswagen I.D. EV

Юрген Штакманн из Volkswagen раскрыл несколько ключевых деталей своего массового рынка I.D. электромобиль. Он будет иметь дальность 550 км по новому европейскому методу WLTP. I.D. будет стоить столько же, сколько и «современный дизельный Golf». Пока неясно, какими будут размеры батареи, но VW заявил, что все I.D. автомобили будут построены на той же платформе что и "MEB", с батареями от 48 кВт до 111 кВтч.

Volkswagen ранее сказал, что I.D. Buzz Cargo выйдет в версиях с батареями 48 и 111 кВтч. I.D. будет разгоняться до 160 км/ч, потому что электромобили EV очень быстро теряют заряд батареи на высоких скоростях. Volkswagen также заявил, что батарея будет иметь жидкостное охлаждение и рассчитана на зарядку до 125 кВт, что позволяет вам преодолевать расстояние в 400 км всего за 30 минут. Клиенты получат надежную домашнюю зарядку мощностью 11 кВт.