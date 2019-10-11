Новый геймпад для аркадных игр Razer

Компания Razer представил свой новый специальный аркадный бойпад для PS4 и ПК - Raion. Он оснащен 6-кнопочным боевым блоком, тактильным 8-позиционным D-pad и традиционными плечевыми и триггерными кнопками, оснащенными механическими переключателями Razer Yellow для максимальной чувствительности.

Шесть лицевых кнопок Raion расположены немного шире, чем у большинства обычных боевых планшетов, что обеспечивает больший комфорт в течение длительных периодов игры. Он также включает в себя удобную функцию блокировки конкуренции, которая предотвращает нежелательные входы во время интенсивных матчей. Новинка доступна по ориентировочной цене в $ 100.