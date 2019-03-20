Новый геймпад от Google

Интернет-гигант Google представил геймпад позаимствовав несколько нововведений из своего более раннего патента на дизайн.

Беспроводной геймпад подключается через Wi-Fi, а не через Bluetooth, предоставляя ему доступ к Интернету, и использует это с помощью своих специальных кнопок. Вы можете нажать кнопку «захватить», чтобы сохранить и поделиться игровыми моментами, а кнопка «Помощник Google» может помочь вам, когда вы застряли на каком либо уровне. Компания не поделилась стоимостью или доступностью геймпада. Google показала чёрную, белую и мятную версии контроллера, предлагая выбрать тот, который больше подойдет для вас.