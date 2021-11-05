Новый городской кроссовер Toyota Aygo X

Toyota выпустила новую версию своего Aygo, Toyota Aygo X, который является городским кроссовером и имеет обновленную и более прочную конструкцию, чем стандартный автомобиль.

Новая Toyota Aygo X на 50 мм выше стандартного автомобиля, а также получила ряд изменений в дизайне, особенностях и многом другом. Последняя версия Toyota Safety Sense использует комбинацию датчика монокулярной камеры и радара миллиметрового диапазона. Система предупреждения столкновений (PCS) с функцией обнаружения транспортных средств теперь работает на более высоких скоростях. На Aygo X впервые представлены функции обнаружения пешеходов днем ​​и ночью, обнаружение велосипедистов в дневное время, поддержка предотвращения столкновений, интеллектуальный адаптивный круиз-контроль, система отслеживания движения по полосе и система экстренного рулевого управления.

Aygo X отличается дополнительными функциями пассивной безопасности, такими как усиление конструкции для поглощения ударов для обеспечения всесторонней безопасности.

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