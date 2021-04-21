Новый iMac получил процессор M1 и семь расцветок корпуса

Компания Apple представила новый iMac (2021), который получил обновленный дизайн и улучшенную производительность.

Apple iMac 2021 теперь оснащен процессором Apple M1 и семью расцветками корпуса. Новый iMac имеет 24-дюймовый дисплей Retina с поддержкой 1 миллиарда цветов. ТАкже дисплей оснащен технологией True Tone, которая используется для автоматической настройки цветовой температуры в зависимости от вашей среды. За производительность нового Apple iMac отвечает процессор Apple M1, который доступен в двух версиях: одна с 8-ядерным процессором и 7-ядерным графическим процессором, а другая - с 8-ядерным процессором и 8-ядерным графическим процессором.

Базовый комплектация включает в себя 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, но есть возможность обновить хранилище менее мощной версии до 512 ГБ или 1 ТБ, в то время как более мощная версия может быть увеличена до 16 ГБ ОЗУ и 2 ТБ памяти.

Новый iMac имеет два порта Thunderbolt / USB 4, Wi-Fi 6, порт Ethernet и камера FaceTime HD 1080p, которая использует преимущества ISP процессора Apple M1 для улучшения качества изображения. В нем также есть микрофоны студийного качества и система с шестью динамиками.

iMac (2021) стоит от 1299 долларов за стандартную версию. А версия с 8-ядерным графическим процессором стоит от 1499 долларов, в котором имеется порт Ethernet с клавиатурой Magic Keyboard и Touch ID.