Новый iPad Pro несовместим со старой Magic Keyboard

Недавно компания Apple выпустила новый 12,9-дюймовый планшет iPad Pro с обновленной клавиатурой Magic Keyboard. Сегодня стало известно, что новинка не сможет полноценно функционировать с клавиатурой прошлого поколения. Причина в увеличенной на 0,5 мм толщине устройства. Формально клавиатура сможет работать, но совмещенный с ней чехол просто не будет нормально закрываться.

Напомним, что планшет характеризуется фирменной платформой M1, 12,9-дюймовым Liquid Retina XDR-дисплеем с 10 000 мини-светодиодов, 2500 зонами локального затемнения, пиковой яркостью 1600 кд/м2 и контрастностью 1 000 000:1, четырьмя динамиками, до 16 ГБ оперативной и 2 ТБ флеш-памяти, портом USB-C с поддержкой Thunderbolt и USB4, поддержкой мобильных сетей пятого поколения, селфи-камерой разрешением 12 Мп, сканером LiDAR, толщиной 6,4 и массой 700 г.
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