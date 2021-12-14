Новый объектив NIKKOR Z 28-75mm f / 2.8 Z

Сегодня компания Nikon объявила о выпуске нового стандартного зум-объектива NIKKOR Z 28-75 мм f / 2,8, созданного для линейки полнокадровых беззеркальных фотокамер Nikon формата FX. Объектив камеры NIKKOR Z 28-75 мм f / 2,8 предлагает фотографам универсальный стандартный зум-объектив, охватывающий диапазон от широкоугольного 28 мм до среднего телефото 75 мм с максимальной диафрагмой, установленной на светосильном значении f / 2,8.

Объектив камеры NIKKOR Z 28-75 мм f / 2,8 предлагает максимальную диафрагму f / 2,8 во всем диапазоне зумирования, создавая естественное боке, уникальное для светосильной максимальной диафрагмы f / 2,8. Объектив камеры весит 565 г, имеет пыле- и каплезащищенную конструкцию, а также имеет противообрастающее покрытие на передней поверхности объектива.