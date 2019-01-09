Новый обогреватель на аккумуляторе от компании Lancey

Аккумуляторы - это будущее домашнего потребления энергии. Команда Lancey уже производит электрические нагреватели, которые имеют батарею 600 Вт или 1200 Вт.

На выставке CES 2019 компания Lancey объявила, что в ее оборудовании второго поколения будут использоваться переработанные аккумуляторы для электронных велосипедов. Предполагается, что Fluow будет следить за своим парком и забирать батареи, как только они достигнут определенного уровня износа. Затем они будут переданы Lancey, которому не нужно столько энергии или заряда для запуска своих умных радиаторов. На CES продемонстрировали радиатор первого поколения. Это элегантный дизайн с датчиками и сопутствующим приложением, позволяющим удаленно контролировать систему.