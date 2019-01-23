Новый пикап Sierra Heavy Duty с интеллектуальными камерами

GMC представила свой пикап Sierra Heavy Duty 2020 года выпуска, мощностью 445 лошадиных сил и 10-ступенчатой ​​коробкой передач.

Он предлагает 15 видов камеры, в том числе прозрачный вид трейлера, который позволяет увидеть, что находится за трейлером. Эта функция сочетает в себе то, что видит камера, установленная на задней двери пикапа, с видом с дополнительной камеры, которую вы можете прикрепить к задней части трейлера.

Грузовик включает в себя интеллектуальную систему трейлеров, которая позволяет с помощью совместимых трейлеров включать кондиционер и водонагреватель, а также следить за уровнем топлива в генераторе с помощью мобильного приложения. Вы также можете управлять прицепом с помощью информационной системы, которая отображает уклоны дороги и навигацию на 15-дюймовом мониторе, а также может отображать сведения о давлении и температуре шин вашего прицепа.