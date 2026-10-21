Новый портативный Xbox представят в 2027 году

Компания Microsoft, по данным Fortune, планирует выпустить новое портативное устройство Xbox к праздничному сезону 2027 года. А следом, в праздничный сезон 2028 года, должна выйти консоль следующего поколения под кодовым названием Project Helix. Пока неизвестно, кто займётся производством портативной консоли — сама Microsoft или сторонний производитель, например ASUS. Ранее Xbox уже сотрудничала с ASUS при создании устройств линейки Xbox Ally, которые работают под управлением модифицированной Windows 11 с отдельным режимом Xbox. Кроме того, глава Xbox Аша Шарма описывала Project Helix как «семейство устройств» — это может означать, что следующее поколение Xbox будет представлено не одной консолью, а целой линейкой оборудования.

Кроме того, в прошлом году Microsoft и AMD объявили о многолетнем стратегическом партнёрстве, в рамках которого компании намерены совместно разрабатывать целую линейку устройств, включая консоль Xbox следующего поколения. Всё больше признаков указывает на то, что экосистема будет включать несколько устройств Xbox на базе новых процессоров AMD. При этом обычная консоль следующего поколения может выйти только в 2028 году и, согласно Fortune, Microsoft рассчитывает, что Project Helix будет стоить от 1200 до 1800 долларов. Это довольно дорого для игровой консоли, так что на данный момент сложно предположить, насколько устройство будет востребованным у аудитории потенциальных покупателей и фанатов.