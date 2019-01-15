Новый проектор Mijia 4K

Mijia, дочерняя компания Xiaomi, выпустила второе поколение своего широко популярного лазерного проектора в Китае.

Новый лазерный проектор Mijia повышает выходное разрешение до 4K и идентичен своему преемнику с точки зрения цены и внешнего вида. Основной фишкой лазерного проектора Mijia 4K является его диапазон коротких расстояний, который позволяет размещать его очень близко к проекционному экрану или стене, и, следовательно, он хорошо настроен для установки в любой комнате.

Лазерный проектор Mijia 4K имеет ультра-короткое фокусное расстояние с большой глубиной резкости 0,233 : 1. Для полной 150-дюймовой проекции требуется минимальное расстояние 49 см от экрана. Лазерный проектор Mijia 4K соответствует стандарту Rec.709, что обеспечивается технологией Advanced Laser Phosphor, флуоресцентный дисплей 3.0 (ALPD 3.0) - технологией лазерного излучения, которая используется большинством лазерных проекторов на рынке.