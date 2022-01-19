Новый робот-пылесос yeedi vac обладает первоклассными функциями

Мировой производитель роботов-пылесосов yeedi представил свои роботы-пылесосы во многих регионах, включая Европу, Россию, США и страны Юго-Восточной Азии. Их продукты получили исключительно положительные отзывы, поскольку они обеспечивают большую многофункциональность по более низкой цене по сравнению с конкурентами.

В настоящее время бренд представил три новые модели, получившие название yeedi vac и yeedi vac max, а также станцию ​​yeedi vax. Как vac, так и vac max обеспечивают максимальную мощность всасывания 3000 Па и могут быть модернизированы для добавления новых функций.

Vac max может одновременно пылесосить и мыть пол в нескольких режимах. Он также включает в себя совершенно новую функцию, которая представляет собой встроенный датчик ковра, который позволяет ему прекратить мытье полов при обнаружении ковра. Датчик обнаружения ковра грамотно идентифицирует ваш ковер и автоматически увеличивает мощность всасывания. yeedi vac также отображает ваше пространство, как GPS, для покрытия всего этажа, не пропуская ни одной точки.

Наиболее важной особенностью этих продуктов является их совместимость с yeedi vac station, которая представляет собой самоотсасывающуюся станцию, которая позволяет роботу-пылесосу автоматически удалять пыль в контейнер станции объемом 1,5 литра, способный собирать пыль в течении 30 дней. Время автономной работы Yeedi Vac составляет 110 минут, а Vac Max — 200 минут. Устройства имеют функцию определения низкого уровня заряда батареи, в этом случае они прекращают уборку, чтобы перезарядиться, а затем продолжают уборку. Устройства также поддерживают голосовое управление Amazon Alexa и Google Home.
Комментарии и отзывы yeedi vac
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