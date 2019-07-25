Новый трехдиапазонный WiFi-маршрутизатор Linksys Max-Stream AC2200 MU-MIMO

2019-07-25, Автор - Anna; Продукт - Linksys Max-Stream AC2200 MU-MIMO; [86]
Linksys представила новый маршрутизатор с функциями, которые порадуют многих пользователей.

Устройство называется MR8300 Max-Stream Tri-Band Mesh WiFi AC2200 и содержит технологию ячеистой сети Velop, которая позволяет создавать домашнюю систему Wi-Fi с использованием узлов Linksys Velop . Хотя его можно использовать как отдельное устройство, вы также можете подключить его к любому узлу Velop, чтобы получить все преимущества ячеистой сети, включая плавный роуминг, один сетевой SSID и пароль, а также простое управление.

Максимальные скорости передачи данных 400 Мбит/с по сети 2,4 ГГц и 867 Мбит/с по сети 5 ГГц. MR8300 поставляется с обычным ассортиментом портов, включая один порт Gigabit Ethernet WAN, четыре порта Gigabit Ethernet LAN и один порт USB 3.0 для совместного использования файлов или принтеров. Маршрутизатор Linksys MR8300 продается по рекомендованной цене $ 329.

Комментарии и отзывы Linksys Max-Stream AC2200 MU-MIMO
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