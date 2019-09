На прошедшей трансляции State of Play компания Sony показала новый трейлер The Last of Us 2 и раскрыла дату релиза.

Судя по ролику, игроку придется сражаться с бандитами и новым видом зомби.

Локации же будут сменяться лесами и городскими джунглями.

В конце трейлере Sony показала дату выхода The Last of Us 2 в 2020 году 21 февраля.