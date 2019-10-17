Новый трейлер игры Red Dead Redemption 2 для PC в 4К и 60 FPS

Rockstar анонсировал новый трейлер игры Red Dead Redemption 2 для PC для PC в 4К и 60 FPS.

На официальном канале студии появился минутный ролик, в котором разработчики показали главное достоинство PC-версии RDR2 — графику. Rockstar обещают увеличенную дальность прорисовки, улучшенные тени и освещение, а также новые текстуры травы и шерсти.

В версий для персональных компьютеров обзаведется дополнительным контентом, вроде оружия и сюжетных миссий. Red Dead Redemption 2 для PC выйдет 5 ноября, а предзаказ уже открыт в Rockstar Games Launcher. Геймеры, которые заранее купят игру в магазине разработчиков, получат дополнительные бонусы для сюжетного и мультиплеерного режимов.