Новый твердотельный накопитель Samsung 980 Pro для PS5 с радиатором охлаждения

Компания Samsung создала новую модель твердотельного накопителя 980 Pro, разработанную для Sony PlayStation 5. В твердотельном накопителе имеется радиатор, специально предназначенный для установки в слот расширения памяти SSD M.2 внутри PS5.

Встроенный радиатор предназначен для поддержания достаточно низких температур для обеспечения устойчивой скорости со скоростью последовательного чтения до 7000 МБ / с и последовательной записи до 5100 МБ / с. Пока что не многие игры используют преимущества такой скорости на PS5 - характеристики Samsung 980 Pro намного превышают рекомендованные Sony скорость чтения 5500 МБ / с. Большинство современных материнских плат оснащены встроенными радиаторами, которые должны держать Samsung 980 Pro достаточно прохладным для устойчивой скорости, поэтому этот новый вариант радиатора действительно нацелен на владельцев PS5, которые ищут один из лучших вариантов SSD, доступных прямо сейчас.
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