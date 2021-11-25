Новый внедорожник Suzuki SX4 S-Cross 2022

Suzuki анонсировала свой новый внедорожник, Suzuki SX4 S-Cross 2022 года, автомобиль поставляется с рядом вариантов двигателя. Новый Suzuki SX4 S-Cross поступит в продажу в Европе в конце 2021 года, а в будущем он также появится в других странах.

Производство нового Suzuki SX4 S-Cross, производимого венгерской дочерней компанией Suzuki Magyar Suzuki Corporation, начнется в Европе с конца 2021 года, а затем начнется экспорт в Латинскую Америку, Океанию и Азию.

С начала продаж в 2013 году SX4 S-CROSS получил признание на рынках, в том числе в Европе, как кроссовер легкового автомобиля и внедорожника. Совершенно новый S-CROSS претерпел полную замену и превратился в хорошо сбалансированное сочетание смелого стиля и комфорта внедорожника. Ходовые качества и безопасность улучшены благодаря технологии ALLGRIP 4 × 4, а аудиосистема дисплея передает различную информацию. Совершенно новый S-CROSS - это внедорожник, воплощающий в себе три концепции: смелый, изысканный и универсальный - и все это на очень высоком уровне. Каждая из этих трех концепций связана со своим стилем, технологиями управления удобным и комфортным интерьером.

Комментарии и отзывы Suzuki SX4 S-Cross 2022
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