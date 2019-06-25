Новинка Leica M-E (Typ 240)

CMOS-сенсор с разрешением 24 мегапикселя имеет максимальное значение светочувствительности ISO до 6400. Поддерживается функция записи видео в разрешении Full HD и серийной съёмки со скоростью 3 кадра в секунду благодаря увеличению буфера до 2 ГБ. Аппарат получил модуль Wi-Fi и цифровой видоискатель.Leica M-E (Typ 240) изготавливается ​​вручную в Германии, корпус с отделкой из натуральной кожи устойчив к пыли и брызгам воды. Новинка оснащена комбинацией оптического видоискателя и дальномера, который обеспечивает быструю фокусировку в различных условиях освещения. По заявлению производителя, байонет камеры совместим с «почти каждым объективом серии М из когда-либо созданных».Стоимость новинки составит 3990 долларов.