Новинка SkyScales и ее функции

Чайники SkyKettle вскипятят воду ещё до того, как хозяин встанет с кровати. Любой сорт чая, спортивный коктейль или детское питание — для каждого из пунктов предусмотрен свой температурный режим. Команду нагревать можно дать не выходя из офиса и заварить напиток сразу, едва переступив порог. Владельцы моделей серии G могут использовать чайник в роли ночника.Умный термопот ревностно проследит за тем, чтобы заданная температура всегда оставалась на уровне. В мобильном приложении она настраивается с точностью до 1° C. Вдобавок со смартфона можно заблокировать панель управления — термопот не будет наливать воду. Так что в отсутствие взрослых маленькие любители по нажимать кнопки точно не обожгутся.Кухонные весы SkyScales расскажут о балансе белков, жиров и углеводов. При этом калории и пищевую ценность посчитают как для одного продукта, так и для всего блюда. О стоимости новинки пока неизвестно.