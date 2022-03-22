Новое обновление Steam Deck представляет улучшенную производительность и навигацию в магазине и многое другое

Вышло новое обновление клиента Steam Deck, в котором представлены обновления для магазина, библиотеки и многое другое. В новом обновлении представлены некоторые улучшения такие как быстрая прокрутка, а также улучшенная производительность и навигация в магазине Steam. Обновление также содержит множество исправлений для более плавной работы.

Полный список обновлений:
  • Добавлена ​​возможность игнорировать уведомления о наградах Steam Deck.
  • Добавлена ​​быстрая прокрутка к представлению «Все коллекции» в библиотеке.
  • Улучшена производительность и навигация в магазине.
  • Улучшена возможность обнаружения функции поиска на странице библиотеки.
  • Исправлено неверное количество отфильтрованных приложений, если в библиотеке есть демоверсии.
  • Исправлен случай, когда программа обновления клиента Steam всегда вызывала сообщение «Ошибка обновления».
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой фон контекстного меню был полностью непрозрачным.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой всплывающие уведомления о достижениях не воспроизводили никаких звуков.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой клавиатура могла перекрывать ввод в прокручиваемой области.
  • Обновления локализации
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