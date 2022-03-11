Новое обновление для браузерной версии WhatsApp

Code Verify — это новое расширение для браузера от материнской компании WhatsApp Meta, которое направлено на повышение безопасности веб-версии WhatsApp. Расширение работает проверяя, что содержимое веб-версии WhatsApp не было изменено. Цель состоит в том, чтобы потенциальному злоумышленнику было намного сложнее скомпрометировать данные или конфиденциальность сквозных зашифрованных сообщений WhatsApp при использовании версии службы на основе браузера.

Обновление направлено на то, чтобы упростить использование службы обмена сообщениями с устройств, отличных от вашего основного телефона. WhatsApp заявляет, что с момента запуска этой функции количество людей, получающих доступ к его сервису через веб-браузеры, увеличилось, что создает новые проблемы безопасности по сравнению с приложением.

В методах безопасности, лежащих в основе Code Verify, нет ничего нового. В конечном счете, это просто сравнение хэша кода, работающего в вашем браузере, с хэшем, хранящимся у доверенного стороннего Cloudflare. Но его ценность заключается в автоматизации этого процесса, что позволяет любому понять и использовать его независимо от его технологий. После завершения проверки расширение браузера использует систему светофора, чтобы показать вам, есть ли какие-либо проблемы. Зеленый означает, что все в порядке, а оранжевый означает, что вам может потребоваться обновить страницу или что у вас есть отдельное расширение для браузера, мешающее Code Verify. Красный означает, что есть проблема, и на странице справки WhatsApp говорится, что расширение сможет помочь пользователям решить ее.
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