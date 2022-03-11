Новое обновление для браузерной версии WhatsApp

Обновление направлено на то, чтобы упростить использование службы обмена сообщениями с устройств, отличных от вашего основного телефона. WhatsApp заявляет, что с момента запуска этой функции количество людей, получающих доступ к его сервису через веб-браузеры, увеличилось, что создает новые проблемы безопасности по сравнению с приложением.
В методах безопасности, лежащих в основе Code Verify, нет ничего нового. В конечном счете, это просто сравнение хэша кода, работающего в вашем браузере, с хэшем, хранящимся у доверенного стороннего Cloudflare. Но его ценность заключается в автоматизации этого процесса, что позволяет любому понять и использовать его независимо от его технологий. После завершения проверки расширение браузера использует систему светофора, чтобы показать вам, есть ли какие-либо проблемы. Зеленый означает, что все в порядке, а оранжевый означает, что вам может потребоваться обновить страницу или что у вас есть отдельное расширение для браузера, мешающее Code Verify. Красный означает, что есть проблема, и на странице справки WhatsApp говорится, что расширение сможет помочь пользователям решить ее.