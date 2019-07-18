Новое обновление патча Fortnite 9.40

Выпущен последний патч для Fortnite, и хотя изменения остаются небольшими. Tactical Shotgun - это редизайн оригинального тактического дробовика, на этот раз с эпическим и легендарным вариантами. Оружие имеет другой вид и с большим уроном. Также были исправлены некоторые незначительные исправления игрового процесса.

Новый эпический и легендарный Тактический дробовик

83 / 87 максимальный урон

1,5 выстрела в секунду

Вмещает 8 снарядов

Множитель выстрела в голову 2.25

Полуавтоматическая снайперская винтовка теперь имеет уменьшенный зум во время прицеливания

Снайперская винтовка со сводчатым упором

Неповоротная снайперская винтовка с болтовым действием

Уменьшен множитель выстрела в голову с 1,7 до 1,5

Уменьшена дальнобойная эффективность боевого дробовика

Подбор предмета, который заполняет стек и создает переполнение, больше не приведет к тому, что предмет, экипированный в данный момент, будет сброшен

Вместо того, чтобы вызывать сброс текущего экипированного оружия, переполнение будет сброшено

Игроки теперь будут автоматически подбирать расходный материал, если он уже есть в их инвентаре

Оружие + ПредметыИзменения в боевом дробовике:Игровой процесс: