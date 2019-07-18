Новое обновление патча Fortnite 9.40

Выпущен последний патч для Fortnite, и хотя изменения остаются небольшими. Tactical Shotgun - это редизайн оригинального тактического дробовика, на этот раз с эпическим и легендарным вариантами. Оружие имеет другой вид и с большим уроном. Также были исправлены некоторые незначительные исправления игрового процесса.
Оружие + Предметы
- Новый эпический и легендарный Тактический дробовик
- 83 / 87 максимальный урон
- 1,5 выстрела в секунду
- Вмещает 8 снарядов
- Множитель выстрела в голову 2.25
- Полуавтоматическая снайперская винтовка теперь имеет уменьшенный зум во время прицеливания
- Снайперская винтовка со сводчатым упором
- Неповоротная снайперская винтовка с болтовым действием
- Уменьшен множитель выстрела в голову с 1,7 до 1,5
- Уменьшена дальнобойная эффективность боевого дробовика
- Подбор предмета, который заполняет стек и создает переполнение, больше не приведет к тому, что предмет, экипированный в данный момент, будет сброшен
- Вместо того, чтобы вызывать сброс текущего экипированного оружия, переполнение будет сброшено
- Игроки теперь будут автоматически подбирать расходный материал, если он уже есть в их инвентаре