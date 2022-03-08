Новое обновление системы PS5 21.02-04-51.00, выпущенное Sony, улучшает производительность системы

Sony только что выпустила обновление системы PS5 21.02-04-51.00. Новое обновление прошивки весит примерно 914 МБ, и те, кто надеется на столь долгожданное обновление VRR, будут разочарованы, узнав что данная функция системы пока не входит в это обновление. По крайней мере, в примечаниях к выпуску этой версии прошивки не упоминается поддержка VRR.

Вместо этого в официальных примечаниях к выпуску нового обновления системы упоминается только улучшенная производительность системы и оптимизация. В прошлом месяце Sony подробно рассказала об обновлении бета-версии системы PlayStation 5, которое было доступно для избранного числа пользователей. Новые функции включают в себя дополнительные улучшения пользовательского интерфейса, а также различные новые параметры командного чата, а также новые специальные возможности и голосовые команды для жителей США и Великобритании.