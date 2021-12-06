Новое приложение Porsche Track Precision

Porsche Track Precision - это цифровой тренер по вождению. Оно помогает водителям Porsche, увлеченным автоспортом, улучшить свой личный стиль вождения на гоночной трассе путем сбора и визуализации соответствующих данных. Его можно использовать для оптимизации точек торможения, точной настройки точек поворота и выявления ошибок водителя. Приложение получает доступ к информации блока управления в автомобиле через соединение Wi-Fi с системой Porsche Communication Management (PCM). Приложение считывает положение автомобиля, скорость, частоту вращения, тормозное усилие, угол поворота, продольное и поперечное ускорение и другие телеметрические данные, относящиеся к вождению. По сравнению с отслеживанием только через смартфон, PTPA собирает более полные и точные данные благодаря прямому подключению к автомобилю. Это позволяет провести оптимальный анализ.