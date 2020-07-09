Новое сверхширокое дополнение к серии объективов G Master от Sony

Sony анонсировала дополнение к своей линейке полнокадровых объективов с FE 12-24mm F2.8 GM моделью SEL1224GM, широкоапертурным, сверхширокоугольным зум-объективом.

Производитель заявляет, что объектив идеально подходит для пейзажей, астрофотографии, архитектуры и любых ситуаций, в которых может помочь сверхширокая перспектива.

Новинка может обеспечивать качество изображения вплоть до сверхширокого угла обзора 12 мм с постоянной апертурой F2.8 в сочетании с эффектами боке. И форм-фактор не намного больше, чем у других ультра-мудрых объективов FF: 97,6 мм x 137 мм и вес 847 г.

Объектив имеет три элемента XA, дополнительный асферический элемент и три стеклянных элемента ED (со сверхнизкой дисперсией), а также два стеклянных элемента Super ED. FE 12-24mm F2.8 GM будет доступен по всему миру в августе за $ 3000.

Комментарии и отзывы Sony FE 12-24mm f / 2.8 G
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