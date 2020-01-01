Новогодние мероприятия в городе Казань

В новогодние праздники гостей и жителей города ожидают множество мест для развлечения и отдыха. Один из таких мест станет Кремлевская набережная. Это сказочный городок в центре столицы с уютными кафе, самым длинным в Европе катком длиной более 1,5 км. На набережной будет представлена новогодняя прграмма для гостей.

Незабываемое путешествие предлагает колесо обозрения «Вокруг Света» в Казанской Ривьере. Колесо обозрения оснащено кабинами с обогревом. Комфортные кабинки выполнены в стиле городов мира с приятной музыкой.

Ледовый городок у чаши "КАЗАН". Каждый год возле ЗАГСа "КАЗАН" открывается ледовый городок. Гостей ждут Дед Мороз и Снегурочка, а также горки из прозрачного льда и другие развлечения.