Источники из сети сообщают, что новую PlayStation ждать не стоит — её если и планируют выпустить в продажу, то ближе к 2020 году, а может и позже. Дело в том, что разработчики игровых продуктов, которые станут эксклюзивом для PS4, не знают ничего про новую консоль. Логично было бы представить, что если игра выходит в 2019 году, а разработчики не знают про новую платформу, то платформы просто нет. Учитывая планы разработчиков на игры для PS4, а они расписаны до 2020 года, новая консоль если и появится, то именно в конце десятилетия. Никаких ранних релизов не будет, показывать консоль нового поколения сейчас просто нет смысла — еще Pro версия себя не проявила на 100%, куда новую то запускать? Если вы думали, что вот-вот покажут новую консоль и брать четвертую версию не стоит, то самое время изменить свое решение.