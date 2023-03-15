Новую часть Hitman придётся ждать очень долго

Некоторое время назад разработчики игры Hitman заявили о том, что они будут работать над новым проектом про Джеймса Бонда, который на текущий момент отнимает у них все ресурсы и время. Соответственно, когда игроки задали вопрос официальному представителю студии о том, когда будет выпущено новая часть Hitman, представители студии заявили о том, что ждать данную игру придётся достаточно долго. Причина в том, что разработка крупного проекта требует весьма внушительных усилий, а также денег. Студия просто не может позволить себе выпускать сразу два крупных проекта одновременно, так что на текущий момент они отдали все ресурсы на новую франшизу, и только в случае если она будет успешной, компании хватит денег на создание следующей части Hitman.

Учитывая, что новую игру про Джеймса Бонда издатель планирует выпустить примерно в 2024 году, можно примерно предсказать, что следующая часть про лысого киллера выйдет примерно в 2026 году в лучшем случае. Для фанатов это весьма плохие новости, потому что если вы хотели получить какой-то новый сюжет или новые задания в своей любимой видеоигре, то, к сожалению, в ближайшем будущем этого не произойдёт, потому что у студии буквально не хватает ресурсов для того, чтобы заниматься чем-то кроме игры про Джеймса Бонда. Эта новость является официальным заявлением, поэтому слова представители компании можно воспринимать буквально. С другой стороны, на текущий момент в игре достаточно много контента, чтобы вы могли наслаждаться ею ещё много лет.
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