Nvidia демонстрирует Minecraft с RTX

2020-03-31, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Minecraft RTX; [93]
Поддержка RTX для Minecraft была анонсирована еще на Gamescom 2019. В то время она уже выглядела впечатляюще, но в течение следующих месяцев была проделана большая работа, и сегодня Nvidia готовит еще один предварительный просмотр перед выпуском, чтобы продемонстрировать, что возможно, когда объединяют Minecraft с технологией трассировки лучей.

Для тех, кто хотел бы создавать свои собственные карты, использующие новые графические эффекты, Nvidia создала серию инструментов и руководств, которые помогут людям начать работу. Это включает в себя преобразование миров Java в миры RTX, создание собственных пакетов текстур PBR и многое другое.

Также Nvidia работает с Microsoft над созданием полной трассировки для Minecraft, которая включает отслеживаемые отражения, тени, глобальное освещение и многое другое. В сочетании с PBR-текстурами Minecraft с RTX также получит излучение света и объемные эффекты на пиксель. Дата окончательного выпуска этой версии игры пока не сообщается.


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