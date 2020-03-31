Nvidia демонстрирует Minecraft с RTX

Поддержка RTX для Minecraft была анонсирована еще на Gamescom 2019. В то время она уже выглядела впечатляюще, но в течение следующих месяцев была проделана большая работа, и сегодня Nvidia готовит еще один предварительный просмотр перед выпуском, чтобы продемонстрировать, что возможно, когда объединяют Minecraft с технологией трассировки лучей.

Для тех, кто хотел бы создавать свои собственные карты, использующие новые графические эффекты, Nvidia создала серию инструментов и руководств, которые помогут людям начать работу. Это включает в себя преобразование миров Java в миры RTX, создание собственных пакетов текстур PBR и многое другое.

Также Nvidia работает с Microsoft над созданием полной трассировки для Minecraft, которая включает отслеживаемые отражения, тени, глобальное освещение и многое другое. В сочетании с PBR-текстурами Minecraft с RTX также получит излучение света и объемные эффекты на пиксель. Дата окончательного выпуска этой версии игры пока не сообщается.