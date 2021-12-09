Nvidia может обновить Shield TV до Android 11

Согласно Google Play, Nvidia Shield TV 2015 года может скоро получить обновление ОС. Список показывает, что в Google Play Console в настоящее время перечислены все активные модели Shield TV, поддерживающие Android 11.

Хотя эта поддержка в Play Console не является четким подтверждением того, что Android 11 появится во всей линейке Shield TV, она дает намек на легитимность слухов о том, что Shield TV готовится к программе закрытого бета-тестирования обновления Android TV 11. Если это произойдет, это изменит правила игры для владельцев Shield TV, поскольку в настоящее время он работает на Android TV 9 . Для владельцев Shield TV первого поколения это будет означать 6 лет непрерывной поддержки со стороны Nvidia. Обновление принесет такие функции, как одноразовые разрешения для приложений, приложения с возможностью поиска Google Assistant, Google Play Instant, автоматический режим с низкой задержкой, Switch Access, улучшенный Gboard TV и многое другое.
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