OCUK запускает новую линейку игровых ПК Spectra

Компания OCUK объявила о запуске игровых ПК линейки Spectra. Всего у производителя представлено шесть систем. Они обеспечивают игровую производительность в каждом сегменте, начиная от игр начального уровня с разрешением 1080p до полноценных возможностей 4K/UHD.

Например, игровой ПК Spectra Crimson — идеальное решение для таких игр, как Valorant, League of Legends, CS:GO и т. д., в то время как Spectra Celeste лучше подходит для игр AAA, таких как Battlefield 2042, Grand Theft Auto V и Forza Horizon 5. Игровые ПК Azure и Indigo, поддерживают игры в разрешении 4K и идеально подходят для самых требовательных игр, таких как Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077.

Характеристики каждого игрового ПК Spectra:

Crimson: AMD Ryzen 5 5600G, твердотельный накопитель Samsung 250 ГБ, жесткий диск Seagate 1 ТБ, DDR4 16 ГБ

Amber: Intel Core i3 12100F, Gigabyte GeForce RTX 3050, твердотельный накопитель WD 1 ТБ, DDR4 16 ГБ.

Jade: Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3060, твердотельный накопитель WD 1 ТБ, DDR4 16 ГБ

Celeste: AMD Ryzen 5 5600G, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, жесткий диск Seagate 1 ТБ, твердотельный накопитель WD 500 ГБ, DDR4 16 ГБ

Azure: Intel Core i7 12700F, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, твердотельный накопитель Samsung 1 ТБ, твердотельный накопитель WD 500 ГБ, DDR4 16 ГБ.

Indigo: Intel Core i9 12900KF, NVIDIA GeForce RTX 3080, твердотельный накопитель WD 1 ТБ, DDR4 32 ГБ

Цена игровых ПК начинаются от 730 долларов.